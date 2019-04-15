Премьер-министр Армении и посол Беларуси обсудили вопросы развития сотрудничества

Премьер-министр Никол Пашинян сегодня принял Чрезвычайного и Полномочного посла Республики Беларусь в Республике Армения Игоря Назарука.

Как сообщили Арменпресс в Департаменте информации и по связям с общественностью аппарата премьер-министра Армении, Никол Пашинян, приветствуя посла Беларуси в Армении, отметил, что между двумя странами исторически сложились хорошие дружеские отношения, и необходимо совместно работать над их сохранением и углублением. Премьер-министр отметил, что Армения придает большое значение активному политическому диалогу в двустороннем и многостороннем форматах, а также эффективному сотрудничеству в рамках интеграционных объединений и структур. В этом контексте премьер-министр Пашинян приветствовал участие премьер-министра Беларуси в заседании межправительственного совета ЕАЭС в Ереване 30 апреля, которое является хорошей возможностью обсудить перспективы расширения двусторонних связей.

Выразив благодарность за прием, посол Беларуси в Армении отметил, что двусторонние отношения динамично развиваются и Беларусь заинтересована в последовательном углублении сотрудничества с Арменией.

Никол Пашинян и Игорь Назарук отметили важность активизации двусторонних контактов на высоком уровне и обсудили вопросы повестки армяно-белорусских отношений, в частности, перспективы развития экономического сотрудничества. Премьер-министр коснулся шагов, предпринятых правительством Армении для улучшения предпринимательской среды, и предложил представить белорусским деловым кругам широкий спектр возможностей для свободной экономической деятельности в нашей стране. Посол Назарук заверил, что передаст это послание, и отметил, что белорусская сторона заинтересована в сотрудничестве в сферах городской экономики, инфраструктуры и информационных технологий. Была достигнута договоренность о проведении предметных дискуссий по углублению экономических, культурных и гуманитарных связей.

Премьер-министр Армении и посол Беларуси в Армении также обменялись мнениями по урегулированию нагорно-карабахского конфликта. С точки зрения стабильности в регионе премьер-министр Республики Армения подчеркнул важность сохранения сбалансированного подхода к урегулированию нагорно-карабахского конфликта.