СМИ: Индия провела успешное испытание крылатой ракеты Nirbhay

Индия провела в понедельник успешные испытания дозвуковой крылатой ракеты большой дальности Nirbhay. Как сообщает информационное агентство PTI, запуск ракеты был произведен с полигона "Чандипур" в восточном штате Одиша.

По этой информации, ракета, способная лететь на высоте всего около 100 м на скорости около 0,7 Маха, успешно поразила цель через 42 минуты 23 секунды. Другие подробности испытания не приводятся,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

"Ракета совершила прекрасный полет в заданном диапазоне", - приводит агентство слова представителя индийской Организации оборонных исследований и разработок (DRDO).

Предыдущие успешные испытания крылатой ракеты Nirbhay прошли 7 ноября 2017 года.