Прокуратура города Брауншвейг (федеральная земля Нижняя Саксония) предъявила обвинения пятерым фигурантам "дизельного скандала", в том числе экс-руководителю компании Volkswagen Мартину Винтеркорну, сообщается в пресс-релизе прокуратуры.

Как отмечается в заявлении, пятерым участникам скандала, которые ранее занимали в Volkswagen руководящие должности, предъявляются "множество правонарушений", в частности, "особо тяжкий случай мошенничества и нарушение закона о недобросовестной конкуренции",сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

Кроме того, по версии обвинения, в 2014 году Volkswagen обновил программное обеспечение автомобилей, которое "должно было способствовать тому, чтобы скрыть истинную причину завышенных показателей выбросов при нормальной эксплуатации транспортных средств". Об этом знал экс-руководитель концерна Винтеркорн, отмечается в пресс-релизе.

Концерн Volkswagen осенью 2015 года оказался в центре так называемого "дизельного скандала". Тогда компанию обвинили в США в том, что она оснащала дизельные автомобили программным обеспечением, занижающим реальные показатели выбросов. Американское правительство обязало концерн отозвать 482 тысячи легковых машин Volkswagen и Audi, проданных в стране в 2009-2015 годах. В апреле 2017 года Volkswagen договорился о выкупе автомобилей у потребителей и выплате им компенсаций.