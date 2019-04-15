В Сингапуре начинаются испытания воздушного такси

Управление гражданской авиации Сингапура (CAAS) планирует в 2019 году начать тестирование воздушного такси, сообщает Channel News Asia.

Сообщается, что такси будет выглядеть как вертолет, но при его создании предполагается использовать технологии беспилотных летательных аппаратов,сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

Взлет и посадка будут производиться в вертикальном положении с помощью дистанционного управления или полностью автономно.

В кабине смогут разместиться два человека. Машина способна преодолевать расстояние в 30 километров.

Тестирование будет проводиться над водой, а не над жилыми массивами, уточняет издание.