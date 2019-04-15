Элина Даниелян - одна из лидеров чемпионата Европы
На индивидуальном чемпионате Европы по шахматам среди женщин состоялись партии 4-го тура. Как передает «Арменпресс», в этом туре чемпионата Европы, проходящего в турецкой Анталии, из представителей Армении победу одержала Элина Даниелян. Лилит Мкртчян, Анна Саргсян и Сирануш Гукасян сыграли вничью, а Мария Геворгян потерпела поражение.
Элина Даниелян - среди лидеров с 3,5 очками из 4 возможных.
- 12:10 СМИ: в Пакистане три человека погибли из-за сильной песчаной бури
- 11:53 Трамп за первый квартал 2019 года собрал на предвыборную кампанию более $30 млн
- 11:45 Число погибших из-за вируса Эболы в ДРК с лета превысило 800 человек
- 11:32 Сотрудники “Арарат-Цемента” проводят акцию протеста. Они получили уведомления об увольнении
- 11:29 На "Фукусиме-1" начали извлекать топливные стержни из аварийного реактора
- 11:25 Умерла актриса Биби Андерссон, сыгравшая в 11 фильмах Бергмана
- 11:17 Полиция разъясняет распространенную в социальных сетях информацию о жестоком избиении гражданина в Нор-Норкском отделении
- 11:11 МЧС Армении организовало штабные учения в Министерстве охраны природы и ЦИК
- 11:09 "Эпоха Аллы Пугачевой". Примадонна отмечает 70-летний юбилей
- 10:55 Петросян и Оганесян по одному очку уступают лидеру турнира в Исландии
- 10:52 Число погибших из-за торнадо в южных штатах США выросло до восьми человек
- 10:40 Элина Даниелян - одна из лидеров чемпионата Европы
- 10:37 Телеканал HBO начал показ финального сезона "Игры престолов"
- 10:30 СМИ: три человека погибли из-за столкновения легкомоторного самолета и вертолета в Непале
- 10:25 Бабкен Тер-Григорян встретил учеников армянской школы Лос-Анджелеса
- 10:19 Умер лауреат Нобелевской премии по медицине Пол Грингард
- 10:16 В результате быстрого реагирования омбудсмена женщине предоставлена инвалидная коляска
- 10:14 Число погибших в ходе боев в Ливии выросло до 147 человек
- 09:54 В ближайшие дни температура воздуха понизится на 10-12 градусов, ожидаются осадки, усиление ветра
- 09:54 Жители КНДР отмечают главный национальный праздник - День Солнца
- 09:51 Глава МИД Сербии выразил соболезнования из-за смерти вдовы Милошевича
- 09:47 На выборах в парламент Финляндии победила Социал-демократическая партия
- 09:30 Предстоящие на 15 апреля события
- 14.04-21:52 Танкисты ЮВО в Армении израсходовали более 2 тыс. боеприпасов в зимнем учебном периоде
- 14.04-17:58 Зеленский не пришел на дебаты с Порошенко
- 14.04-16:43 В Подмосковье изъяли более 30 килограммов наркотиков
- 14.04-16:22 В Апаране сгорел вагончик-времянка, другой – частично
- 14.04-15:40 В Ереване автомобиль врезался в столб ЛЭП и оказался на нем
- 14.04-14:32 Армянская община обретшего мирную жизнь Алеппо отметила Цахказард многолюдным празднеством
- 14.04-14:02 В штабе Порошенко назвали условия дебатов с Зеленским на стадионе 19 апреля
- 14.04-12:56 В Армении ожидается снижение температуры воздуха, дождь с грозой, 17 апреля – усиление ветра до 20-25 м/с
- 14.04-12:34 Сотрудники Разданского отделения полиции РА перенесли в безопасное место обнаруженную в городе гранату
- 14.04-11:57 Пожарные-спасатели потушили все очаги пожаров на травяных участках
- 14.04-11:26 В МЧС РА поступил сигнал – обнаружена противотанковая мина
- 14.04-10:57 Армянская Апостольская церковь празднует Цахказард (Вербное воскресенье)
14:02, 09.04.2019
Просмотрели 1173 раз Никол Пашинян поручил принять меры по переносу таможенного терминала для автомашин из Еревана в Гюмри
18:20, 11.04.2019
Просмотрели 1078 раз Захарова отреагировала на предложения лидера арцахской партии “Свободная родина” Араика Арутюняна
15:59, 12.04.2019
Просмотрели 879 раз ЕС, заключая соглашение с Азербайджаном, должен проявить взвешенный подход в вопросах, касающихся урегулирования карабахского конфликта: Арман Егоян
18:10, 12.04.2019
Просмотрели 834 раз Эстера Мкртумян назначена послом Армении в Парагвае
21:16, 09.04.2019
Просмотрели 822 раз В Палате депутатов Италии обсуждается инициатива о признании Геноцида армян: посол Италии приглашен в МИД Турции