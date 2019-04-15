Элина Даниелян - одна из лидеров чемпионата Европы

На индивидуальном чемпионате Европы по шахматам среди женщин состоялись партии 4-го тура. Как передает «Арменпресс», в этом туре чемпионата Европы, проходящего в турецкой Анталии, из представителей Армении победу одержала Элина Даниелян. Лилит Мкртчян, Анна Саргсян и Сирануш Гукасян сыграли вничью, а Мария Геворгян потерпела поражение.

Элина Даниелян - среди лидеров с 3,5 очками из 4 возможных.