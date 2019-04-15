СМИ: три человека погибли из-за столкновения легкомоторного самолета и вертолета в Непале

Три человека погибли, четыре пострадали после того, как легкомоторный самолет марки Twin Otter во время взлета врезался в стоящий на земле вертолет в непальском аэропорту имени Тенцинга и Хиллари в воскресенье. Как передает Арменпресс, об этом сообщает новостной портал 9News.

По его данным, в результате инцидента, который произошел в небольшом аэропорту в предгорье Эвереста, погиб пилот самолета частной компании Summit Air, а также двое полицейских, которые стояли рядом с вертолетом компании Manang Air. Известно, что на борту легкомоторного самолета, который направлялся в Катманду, находились четыре пассажира и стюардесса, их состоянию ничего не угрожает.

Аэропорт имени Тенцинга и Хиллари (ранее Лукла, в 2008 году был переименован в честь первых покорителей Эвереста - Тенцинга Норгея и Эдмунда Хиллари) находится на высоте 2860 метров над уровнем моря и считается одним из самых опасных в мире из-за короткой взлетно-посадочной полосы и затрудненной видимости по причине окружающего горного ландшафта и часто меняющейся погоды.