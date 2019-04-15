Число погибших в ходе боев в Ливии выросло до 147 человек

Число погибших в Ливии, где идут боевые действия, возросло до 147 человек, 614 получили ранения. Как передает Арменпресс, об этом говорится в сообщении подразделения Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в стране.

Ранее сообщалось о 75 погибших и 320 раненых.

"Кризис в Ливии: 147 погибших и 614 раненных. ВОЗ разместила хирургические бригады для помощи с потоком раненых в больнице в районе Триполи", - говорится в сообщении, опубликованном в Twitter организации.

Маршал Ливийской национальной армии Халифа Хафтар 4 апреля приказал своим силам начать наступление на Триполи для "освобождения от террористов". Подразделения армии Хафтара установили контроль над городами Гарьян и Сурман к югу от ливийской столицы. Также оперативный штаб правительства национального согласия (ПНА) Файеза Сарраджа сообщил, что военные самолеты Ливийской национальной армии (ЛНА) Хафтара нанесли удар по единственному действующему аэропорту ливийской столицы Триполи Митига, вследствие чего в нем были отменены все рейсы. Лояльные правительству национального согласия Ливии вооруженные силы объявили 7 апреля о начале военной операции "Вулкан гнева" против ЛНА.