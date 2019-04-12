Анаит Арутюнян назначена послом Армении в Канаде
Приказом президента Армении Армена Саркисяна, Анаит Арутюнян назначена Чрезвычайным и Полномочным послом Республики Армения в Канаде. Об этом сообщили Арменпресс в пресс-службе аппарата президента Армении.
- 18:10 Эстера Мкртумян назначена послом Армении в Парагвае
- 18:00 Анаит Арутюнян назначена послом Армении в Канаде
- 17:55 Меркель заявила, что хочет честных выборов президента Украины
- 17:47 Экс-лидер британской Партии независимости Фарадж создал "Партию Brexit"
- 17:34 Число жертв наводнений на юге Китая возросло до девяти, сообщили СМИ
- 17:30 Порошенко и Меркель поддержали новое перемирие в Донбассе с 18 апреля
- 17:27 Центробанк Армении: Цены на драгоценные металлы и курсы валют - 12-04-19
- 17:23 Азиатские индексы - 12-04-19
- 17:03 Угроза цунами объявлена в Индонезии после землетрясения у берегов Сулавеси
- 16:55 Пенс согласился с Помпео, что WikiLeaks могла действовать в интересах России
- 16:46 Тимошенко призвала Порошенко и Зеленского не подрывать уважение к статусу президента
- 16:15 В WhatsApp появилась новая функция
- 16:07 В Казахстане телеканал "Мир" исключили из списка обязательных
- 15:59 ЕС, заключая соглашение с Азербайджаном, должен проявить взвешенный подход в вопросах, касающихся урегулирования карабахского конфликта: Арман Егоян
- 15:57 Кейт Миддлтон напророчили королевское будущее
- 15:51 Джулфалакян проиграл, Манукян продолжает выступления: Чемпионат Европы
- 15:46 Игра девочки со смертоносным питоном попала на видео
- 15:38 В Национальном собрании Арцаха состоялось заседание при участии начальника Полиции
- 15:36 В Сиднее появилось кладбище погибших персонажей "Игры престолов"
- 15:32 Сотрудник таможни Баграташена, опубликовавший видеозапись гражданина, прошедшего с багажом через устройство досмотра, уволен с работы
- 15:27 В Первопрестольном Святом Эчмиадзине для показа некоторых экспонатов будут организованы частные выставки
- 15:17 Вице-премьер Тигран Авинян обсудил с послом США возможности сотрудничества в ряде сфер
- 15:16 В Disney анонсировали запуск сервиса для просмотра фильмов
- 15:05 Противники президента Эквадора созвали манифестацию из-за ареста Ассанжа
- 15:01 В Германии одобрили поставки оружия Саудовской Аравии, сообщили СМИ
- 14:55 Ucom предлагает смотреть заключительный сезон «Игры престолов» в своей сети
- 14:52 Температура воздуха в Армении повысится
- 14:39 Президент Филиппин пригрозил кастрировать замешанных в наркоторговле полицейских
- 14:37 Сокровищница Первопрестола имеет пополнение: армянский меценат из Италии пожертвовал художественное полотно
- 14:34 Петиция против высылки Ассанжа набрала более 42 тысяч подписей
- 14:31 Учения Объединенной армяно-российской группировки войск завершатся огневым этапом
- 14:25 Комиссия НС дала положительное заключение проекту о выявлении реальных собственников рудников
- 14:24 Доля работоспособного населения в Японии стала рекордно низкой
- 14:17 “Газпром Армения” обсуждает вопрос сокращения расходов, пересмотра числа работников
- 14:05 Только одному из пострадавших в ДТП в Сюнике военнослужащих, возможно, понадобится медицинское вмешательство: Арцрун Ованнисян
20:08, 05.04.2019
Просмотрели 1562 раз Никол Пашинян посетил 102-ю российскую военную базу Гюмри, городской автовокзал и аэропорт “Ширак”, встретился с проживающими в домиках гражданами
22:00, 05.04.2019
Просмотрели 1409 раз Под патронажем премьер-министра открылась выставка, организованная по инициативе посольства Италии в Армении
20:20, 05.04.2019
Просмотрели 1316 раз У властей Арцаха и Азербайджана кардинально противоположные подходы к проблеме беженцев и перемещенных лиц: глава МИД Арцаха
17:43, 05.04.2019
Просмотрели 1229 раз Итальянские парламентарии обещали приложить последовательные усилия по ратификации соглашения Армения-ЕС
16:49, 05.04.2019
Просмотрели 1217 раз Премьер-министр ознакомился с ходом ремонтных работ на улице Тиграна Меца в Гюмри, посетил компанию “Черкези дзор”