Комиссия НС дала положительное заключение проекту о выявлении реальных собственников рудников
Постоянная комиссия НС по экономическим вопросам дала положительное заключение новой законодательной инициативе правительства, регулирующей процесс раскрытия реальных собственников организаций, использующих недра.
Как сообщает «Арменпресс», пакет законопроектов “О внесении изменений и дополнений в Закон РА “О недрах РА””, “О внесении дополнений в Закон РА “О государственной регистрации юридических лиц, государственном учете выделенных подразделений юридических лиц, учреждений и частных предпринимателей” и “О внесении изменения и дополнения в Закон РА “Об общественной службе”” в комиссию представил и. о. министра энергетических инфраструктур и природных ресурсов РА Гарегин Баграмян.
“С марта 2017 года Армения является страной - кандидатом Инициативы прозрачности добывающих отраслей. Это международная организация, и мы взяли на себя некоторые обязательства, выполнение которых должно привести к более открытому, прозрачному и подотчетному управлению в горнодобывающей сфере. Одним из обязательств является выявление реальных собственников действующих в сфере организаций. Пакет проектов регулирует весь процесс раскрытия реальных владельцев. Пакет проектов был разработан межведомственной рабочей группой, в которую были вовлечены горнодобывающие организации и представители гражданского общества”, - отметил Баграмян.
Он подчеркнул, что, в частности, в кодексе “О недрах” заполняются требования к представлению справки о раскрытии сведений о владельцах, а в качестве меры ответственности устанавливаются положения о приостановлении и прекращении права на использование недр. Установлено также требование о представлении в уполномоченный орган справки об изменениях реальных собственников. Положения о раскрытии информации о реальных владельцах планируется распространить на все виды использования недр. В законе “О государственной регистрации юридических лиц, государственном учете выделенных подразделений, учреждений юридических лиц и индивидуальных предпринимателей” отдельной статьей установлен круг сведений о юридическом лице, имеющем обязанность по раскрытию реального собственника. Урегулирован также порядок представления декларации о реальных владельцах, сроки регистрации и внесения изменений в регистрацию реального собственника.