Глава МИД Ирана: решение США по КСИР приведет к неконтролируемой конфронтации в регионе

Решение США внести Корпус "стражей исламской революции" (КСИР, элитные части ВС Ирана) в список иностранных террористических организаций приведет к неконтролируемой конфронтации в регионе, и Вашингтон будет нести ответственность за последствия. Об этом заявил в письме, датированном 10 апреля, генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф. Копия документа в четверг оказалась в распоряжении ТАСС.

"Это провокационное решение приведет к росту уровня конфронтации до неконтролируемого, а также увеличит опасность инцидентов в регионе, который и так сталкивается со значительными трудностями", - говорится в обращении, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Глава иранского МИД возложил на США и тех, кто поддержал данное решение, всю вину за его возможные последствия. "Очевидно, что американский режим, равно как и те, кто публично призывал к этому решению, а также два-три марионеточных режима, поддержавшие его, будут нести полную ответственность за последствия этой авантюры", - написал он.

Зариф также объяснил Гутерришу, чем обусловлено решение Ирана признать Центральное командование Вооруженных сил США террористической организацией. "Исламская Республика Иран хотела бы также прояснить, что несмотря на многочисленные действия террористического характера, которые прямо или косвенно осуществляло Центральное командование [ВС] США, решение Ирана о признании этого органа террористической организацией основывается исключительно на принципе взаимности. Таким образом, оно не может рассматриваться как уклонение от постоянной позиции Ирана по уважению суверенного равенства государств", - подчеркивается в документе.

8 апреля президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты приняли решение внести формирования КСИР в список иностранных террористических организаций. В ответ Высший совет национальной безопасности Ирана причислил к террористическим организациям Центральное командование ВС США.