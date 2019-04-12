Хиллари Клинтон заявила, что Ассанж должен ответить за соедянное

Бывший госсекретарь США Хиллари Клинтон считает, что основатель WikiLeaks ("Викиликс") Джулиан Ассанж, арестованный в четверг в Великобритании, должен ответить за содеянное.

"Суть в том, что он должен ответить за то, что он сделал, по крайней мере за то, в чем его обвиняют", - приводит агентство Ассошиэйтед Пресс слова Клинтон. "Я действительно считаю это слегка ироничным, что он [Ассанж] является единственным иностранцем, которого нынешняя администрация [США] будет рада видеть в Соединенных Штатах", - добавила она,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

В 2016 году в период президентской предвыборной кампании в США WikiLeaks опубликовала внутреннюю переписку Национального комитета Демократической партии США, что негативно отразилось на популярности Клинтон, являвшейся кандидатом в президенты от демократов. Впоследствии она проиграла борьбу за высший государственный пост республиканцу Дональду Трампу.