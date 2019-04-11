Суд решил вернуть паспорт Айку Саркисяну и позволить ему покинуть Армению

Суд общей юрисдикции Еревана решил вернуть паспорт племянника третьего президента Армении Сержа Саркисяна - Айка Саркисяна.

Как передает «Арменпресс», заседание вела судья Анна Данибекян.

В суде ходатайство представил адвокат Айка Саргсяна Ерем Саркисян, которому возразил обвинитель Абгар Аракелян, отметив, что паспорт возвращается, когда уголовное преследование прекращается.

Он также напомнил тот факт, что после предъявления обвинения Айк Саргсян решил покинуть Армению, и он может избежать дальнейшего рассмотрения дела.

Судья Анна Данибекян решила удовлетворить ходатайство, учитывая, что в качестве меры пресечения был применен залог.

“Если Айк Саркисян нарушит это условие, то сумма будет взыскана, а избранная в его отношении мера пресечения будет изменена на арест”, - отметила судья.

Для выяснения места нахождения свидетеля по делу Артура Гевондяна суд обратится в соответствующие органы, а свидетель Лара Аракелян еще раз будет проинформирована о заседании, и в случае неявки будет принято решение о приводе.

Следующее судебное заседание состоится 16 мая в 15: 00.

Айку Саркисяну предъявлено обвинение в попытке убийства, незаконном приобретении и хранении огнестрельного оружия и боеприпасов. Он был арестован 11 июля, а 10 сентября был освобожден под залог в 50 миллионов долларов.