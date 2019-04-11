Правительство предпринимает шаги по повышению эффективности процесса обеспечения ВС Армении

Состоялось очередное заседание правительства Республики Армения, которое вел вице-премьер Тигран Авинян.

Как сообщили Арменпресс в Департаменте информации и по связям с общественностью аппарата премьер-министра Армении, в связи с необходимостью повысить скорость и эффективность процесса обеспечения Вооруженных сил Армении правительство внесло изменения и дополнения в процедуру организации процесса закупок. В частности, в соответствии с установленной решением правительства Республики Армения от 04.05.17 процедурой, предоставляемые производителем товара или лицом, являющимся единственным представителем производителя, услуги по техническому обслуживанию товара могут быть приобретены у одного лица, если так предусмотрено контрактом о приобретении товара.

Однако эта норма часто создает проблемы, поскольку, например, такого положения не предусматривалось в контрактах о приобретении служебных автомобилей, зарегистрированных на балансе министерства обороны Республики Армения, следовательно, министерство обороны в течение многих лет приобретало эти услуги по техническому обслуживанию автомобилей на основе конкурсных процедур. Соответственно, предлагается установить, чтобы закупка услуг по техническому обслуживанию, в том по приобретению необходимых для обслуживания средств, проводилась у производителя данного товара или его единственного представителя, независимо от того, было ли это изначально предусмотрено контрактом на закупку или нет.

Исходя из необходимости приведения действующих правил дорожного движения, дорожных знаков и дорожной разметки в соответствие с современными требованиями, правительство приняло соответствующее решение. Согласно решению, в частности, будет разрешена остановка транспортных средств общего пользования на расстоянии 5 метров от пешеходных переходов, а также на расстоянии 15 метров от зоны остановки, то есть будет запрещена остановка на территории до 5 метров от пешеходного перехода, а также остановка на территории остановок транспортных средств общего пользования, преимущество движения на кольцевых перекрестках будет предоставлено водителю транспортного средства на перекрестке.

Правительство приняло решение, которым расширит список операторов, выполняющих функции офисов обслуживания органов государственной власти, а также государственные услуги будут более доступны для граждан и предпринимателей. По состоянию на первый квартал 2019 года общее количество операторов составляет 10. Решением предлагается включение 40 общин в список операторов, выполняющих функции офисов обслуживания органов государственной власти.

Правительство одобрило предложение о подписании “Соглашение об обмене информацией о товарах и транспортных средствах международной перевозки, перемещаемых через таможенные границы ЕАЭС и КНР”. Соглашение предусматривает организацию сотрудничества по обмену информацией о товарах и транспортных средствах международной перевозки, перемещаемых через таможенные границы ЕАЭС и КНР, что облегчит таможенное оформление перевозимых товаров, а также снизит риски ввоза на таможенную территорию ЕАЭС и Китайской Народной Республики опасных грузов или товаров, перевозка которых запрещена или ограничена таможенным контролем. Учитывая тот факт, что обмен предусмотренной соглашением информацией будет осуществляться в электронном виде через Интегрированную информационную систему ЕАЭС, государства-члены ЕАЭС и Китай начнут обмениваться информацией после обеспечения соответствующей технической готовности в соответствии с протоколами, которые должны быть подписаны на межведомственном уровне. Соглашением предусматриваются гарантии безопасности информации, передаваемой в его рамках.