Samsung представила новый смартфон-слайдер Galaxy

Samsung представила новую модель смартфона Galaxy A80, трансляция мероприятия велась на официальном сайте компании, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

Устройство получило увеличенный 6,7-дюймовый FHD+ Super AMOLED дисплей и тройную поворотную камеру, которая будет автоматически переключаться при активации функции фотосъемки. Емкость аккумулятора составляет 3700 мАч.

Смартфон доступен в трех цветах: золотом, серебристом и черном.

Рекомендованная розничная цена новинки будет начинаться от 49990 рублей, в продажу смартфон поступит 27 мая.

#GalaxyA80 is for Rotating Camera.

Epic on both sides.

Learn more: https://t.co/bbVzsoWlIW pic.twitter.com/faYlI5I6uM