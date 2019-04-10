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Iran orders 60,000 to evacuate flood-hit oil city


Иранские власти проводят эвакуацию около 60 тысяч человек из города Ахваз (провинция Хузестан) на юго-западе страны из-за угрозы наводнения. Как передает Арменпресс, об этом пишет в среду Daily Mail сос ссылкой на иранской информагентство Tasnim.

Соответствующий указ подписал губернатор провинции Голамреза Шариати. По его словам, эвакуация проводится в качестве меры предосторожности.

Наводнения, начавшиеся в конце марта, затронули 25 из 31 провинции Ирана. Наиболее сложная ситуация наблюдается в западных провинциях Хузестан и Лурестан. В результате ЧП погибли не менее 70 человек.

 

 




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