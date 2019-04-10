Президент Армении подписал ряд законов, принятых НС

Президент Армении Армен Саркисян подписал законы О внесении изменений и дополнений в Закон”О защите экономической конкуренции”, о внесении изменений и дополнений в Закон “Об органе, регулирующем общественные услуги” и о внесении дополнения в Закон “О праздниках и памятных днях”.

Об этом Арменпресс сообщили в управлении по связям с общественностью аппарата Президента Армении.