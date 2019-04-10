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Президент Армении подписал ряд законов, принятых НС


Президент Армении Армен Саркисян подписал законы О внесении изменений и дополнений в Закон”О защите экономической конкуренции”, о внесении изменений и дополнений в Закон “Об органе, регулирующем общественные услуги” и о внесении дополнения в Закон “О праздниках и памятных днях”.

Об этом Арменпресс сообщили в управлении по связям с общественностью аппарата Президента Армении.




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