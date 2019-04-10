В ПАСЕ для того, чтобы задать вопросы Пашиняну зарегистрированы и азербайджанские делегаты. Подробности повестки визита премьер-министра Армении в Страсбург

Постоянный представитель Республики Армения в Совете Европы Паруйр Ованнисян представил подробности предстоящего визита премьер-министра Никола Пашиняна в Страсбург. В беседе с Арменпресс Паруйр Ованнисян сообщил, что для того, чтобы задать вопросы премьер-министру Армении в ПАСЕ, уже есть зарегистрированные, список разнообразен, а регистрация пока продолжается. “Можно представить, что будут вопросы, касающиеся демократии в Армении, региональных развитий, проблемы Нагорного Карабаха, отношений Армении с европейскими и другими странами. Будутразнообразныевопросы”, - дополнилОваннисян.

Он также сообщил, что для того, чтобы задать вопрос премьер-министру Армении, зарегистрирована почти вся делегация Азербайджана в ПАСЕ.Поегословам, вопросыазербайджанцевпредсказуемы.

На вопрос о том, сколько делегатов будет иметь возможность задать вопрос Николу Пашиняну, постпред Армении в СЕ ответил, что это зависит от времени. “Руководителям государств отводится час, в который включены и выступление и вопросы. 15-20 минут для выступления и около 30-35 минут для вопросов и ответов”, - сказал он.

Паруйр Ованнисян подчеркнул, что повестка визита премьер-министра Армении в Страсбург очень насыщенна, запланированы встречи с Генеральным секретарем Совета Европы ТорбьерномЯгландом, Председателем ПАСЕ Лилиан Мори Паске, Председателем Венецианской комиссии ДжанниБукиккио. "Состоится официальное открытие выставки, посвященной бархатной революции в Армении.Ее откроют Премьер-министр, Генеральный секретарь Совета Европы и Председатель ПАСЕ. Планируется также встреча с армянской общиной Страсбурга и посещение Кафедрального собора Страсбурга”, - сказал Ованнисян.

Он подчеркнул, что есть большие ожидания от визита премьер-министра Армении в Страсбург. “У нас есть широкая повестка с Советом Европы, особенно в плане законодательных реформ, подписания и ратификации ряда конвенций Совета Европы, а также расширения членства в профессиональных органах. И эти обсуждения однозначно будут способствовать этому процессу. У нас есть программа действий с Советом Европы, в 2019 году мы должны начать ее.Программа рассчитана на 4 года, онасодержит поддержку организации в различных сферах. И, конечно, этот визит также придаст импульс этому процессу”, - отметил Паруйр Ованнисян, добавив, что визит премьер-министра также является хорошим поводом для общения с армянской общиной Страсбурга.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян с 10 по 11 апреля с рабочим визитом посетит Страсбург, Совет Европы. 11 апреля премьер-министр РА примет участие в пленарном заседании весенней сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ), где выступит с речью и ответит на вопросы депутатов.

Премьер-министр Армении встретится с Генеральным секретарем Совета Европы ТорбьерномЯгландом, Председателем Парламентской ассамблеи Совета Европы Лилиан Мори-Паскье, пПедседателем Венецианской комиссии Совета Европы ДжанниБукиккио. Никол Пашинян и ТорбьернЯгланд выступят с заявлением для представителей СМИ.

В штаб-квартире Совета Европы Премьер-министр Армении, Генеральный секретарь СЕ и Председатель ПАСЕ официально откроют фотовыставку “Бархатная революция Армении”.

В рамках визита планируется также встреча Никола Пашиняна с представителями армянской общины Страсбурга.