Наверное, буду кричать от радости: Так отреагирует СрбуиСаргсян в случае победы на “Евровидении”

До ежегодногоевропейского песенного конкурса “Евровидения” остался всего месяц. Конкурс будет проходить в Тель-Авиве 14, 16 и 18 мая.

Как проходят подготовительные работы? Представитель Армении на конкурсе СрбуиСаргсян (Србук) рассказала “Республике Армения”о своей повестке, задачах и ощущениях.

“Через некоторое время мыувидем Вас на сцене “Евровидения”. Какие чувства и эмоции у Вас, особенно учитывая, что во втором полуфинале вы будете выступать под первым номером?”

“Действительно, осталось очень мало времени, слишком мало (улыбается). Ощущения как на начальном этапе подготовки к конкурсу, так и сейчас крайне смешаны. Даже сейчас затрудняюсь описать, что чувствую и как трудно всегда быть готовым к пению, танцу, съемкам, интервью. Что касается выступления первой, то это могу сказать с уверенностью увеличивает чувство ответственности”.

“Есть ли какая-нибудь тайна или новость о конкурсе, которой Вы хотели бы поделиться с нашими читателями?”

“С удовольствием хочу сообщить, что вскоре у моих болельщиков появится возможность послушать фортепианныйкавр песни «Walkingout», а также ремикс. Надеюсь, они полюбят и новые версии песни”.

“Желаем Вам прекрасного выступления и победы”.

“Я безмерно благодарна за теплую поддержку. Она действительно придает мне силы”

Тамара Мурадян

Текст интервью на армянском можете полностью прочитать на сайте armenpress.am по адресу: https://armenpress.am/arm/news/970705.htmlhttps://armenpress.am/arm/news/970705.html