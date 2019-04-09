Каждый из вас в конце концов вернется в Армению: Армен Саркисян встретился с армянской общиной Португалии

Президент Республики Армения Армен Саркисян, находящийся с рабочим визитом в Португалии, 9 апреля встретился с представителями местной армянской общины в Фонде Галуста Гюльбенкяна.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе аппарата президента Армении, президент отметил, что, хотя армянская община Португалии невелика, однако размер всегда относителен. «Вы маленькая община, но Галуст Гюльбенкян был одним человеком с очень сильной национальной идентичностью. Достаточно прочитать или проследить историю его жизни, чтобы еще раз убедиться, насколько сильным и могущественным был армянин. Конечно, будучи творческим человеком мирового уровня, он начал огромный процесс, создавал компании. Гюльбенкян был действительно творческим человеком», - сказал Армен Саркисян.

Он подчеркнул, что, помимо того, что он был крупным бизнесменом, Гюльбенкян был также мастером человеческих отношений. «Фактически, невозможно было создать потрясающий результат из чего-либо, не будучи профессором человеческих отношений, человеком, который понимал разные культуры, человеком, который связал весь мир от Венесуэлы до Австралии, от Европы до арабского мира. В лице Гюльбенкяна мы видим армянина, который имел в себе мировую культуру и так называемое переговорное искусство. Если бы Галуст Гюльбенкян не занимался бизнесом, возможно, он стал бы одним из лучших дипломатов в мире», - отметил Армен Саркисян.

Он также рассказал о высоком вкусе и любви Гюльбенкяна к искусству, что отражено в его огромной коллекции.

«Этот список можно продолжить, поскольку мы имеем дело с гениальным человеком, но прежде всего Галуст Гюльбенкян был армянином и великим армянином. Он был армянином не только по происхождению, но и своим менталитетом, в повседневной деятельности. Армянство было повсюду - от уважения к родителям, культуры до отношения ко всей нашей нации», - сказал президент Армении, подчеркнув, что вполне естественно, что во время своего визита в Португалию он должен был быть здесь и встретиться с армянской общиной.

Обращаясь к представителям армянской общины Португалии, Армен Саркисян сказал: «Я убежден, что каждый из вас в конечном итоге вернется в Армению. Он вернется и принесет с собой свои достижения в науке, искусстве, культуре и деловой жизни. Вернитесь в Армению со своими детьми, вернете на родину, потому что они - наше будущее и наша самая большая ценность».