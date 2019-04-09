Акоп Аршакян принимает участие во Всемирном форуме информационного сообщества в Женеве

В Женеве 9 апреля начался Всемирный форум информационного сообщества (WSIS), в котором принимает участие также министр транспорта, связи и информационных технологий Армении Акоп Аршакян. Как сообщили «Арменпресс» в пресс-службе Министерства транспорта, связи и информационных технологий Армении, “WSIS”дает возможность сотням представителей более чем из 170 стран, министрам, руководителям авторитетных мировых компаний и организаций обмениваться информацией, делиться знаниями и опытом, прослеживать новые тенденции , строить тесное сотрудничество, учитывая потребности и требования развивающегося информационного сообщества.

Девиз “WSIS 2019” – “Информационные и коммуникационные технологии для достижения целей устойчивого развития”. На форуме выступит и министр транспорта, связи и информационных технологий Армении Акоп Аршакян. Министр представит политику правительства РА в различных отраслях цифровой связи и экономики, реализуемые программы и дальнейшие действия и ожидания.

"WSIS" - крупнейшее ежегодное мероприятие в сфере информационных и коммуникационных технологий, которое организует Международный союз телекоммуникаций (МСТ) совместно с Программой развития ООН, Конференцией ООН по торговле и развитию и ЮНЕСКО.