Первая Академия кулинарного искусства и гостеприимства открылась в Ереване

Академия кулинарного искусства и гостеприимства Yeremian Projects подготовит высококлассный ресторанный и гостеприимный персонал не только для местного, но и для международного рынка труда. Специальные курсы кулинарии и гостеприимства будут организованы как для начинающих, так и для профессионалов в академии.

Как сообщает «Арменпресс», торжественная церемония открытия Академии на улице Терьяна 91 состоялась 8 апреля.

«Мы мечтали создать такой институт на протяжении многих лет, чтобы донести наш накопленный опыт до поколений. Мы присоединились к лучшим поварам города, с помощью которых мы передадим знания и навыки молодым людям, которые будут нашими послами и представят армянскую кухню за рубежом », - сказал генеральный директор Yeremian Projects Давид Еремян.

По словам директора Академии Назели Навасардяна, они будут готовить и обучать поваров, официантов и обслуживающий персонал. «У нас есть разные программы как для начинающих поваров, так и для официантов, и для тех, кто хочет совершенствоваться», - сказал Назели Навасардян. Она подчеркнула, что Академия уникальна и исключительна, потому что лучшие специалисты в образовательном процессе будут применять весь комплекс неформального образования, и в мире известно, что оно очень эффективно.

Директор отметила, что учебная программа Кулинарной академии была одобрена и утверждена Британской образовательной группой Activate Learning Group, City of Oxford.

По окончании тренингов участники будут награждены сертификатами (дипломами) об окончании колледжа City of Oxford и Академии кулинарного искусства и гостеприимства "Yeremian Projects".

«Я путешествую по разным странам и многое видел. Условия, созданные для получения образования в этой академии, неописуемы. В академии есть две важные вещи, которые помогают ученикам занять значительное место на рынке: это прекрасные условия и прекрасная рабочая группа. Студенты увидят, что значит перейти от образования к рынку труда. Я горжусь тем, что сегодня здесь, и рад за наше сотрудничество », - сказал Францис Лоусон, директор по международному сотрудничеству City of Oxford.

В академии будут реализованы разные по продолжительности и формату образовательные программы. Продолжительность базовой общеобразовательной программы (кулинарное искусство) составляет 6 месяцев, специальные учебные курсы длятся 1-3 месяца, курсы по управлению и обслуживанию ресторанов 1-2 месяца.

Студенты Академии кулинарного искусства и гостеприимства найдут как узкие специализированные теоретические, так и практические предметы, а также приобретут лидерские качества, навыки общения, выучат иностранные языки, культуру общения и другие навыки, необходимые сегодня в кулинарной сфере и сфере обслуживания.

Академия предоставляет студентам специальную форму, учебные материалы и продукты питания.

Профессиональный опыт учебной программы будет реализован в известных ресторанах Армении.

Академия оснащена инновационными технологиями, используемыми в современных кухнях ведущих мировых ресторанов, что делает поваров более результативными и действенными.

В кафе “Лаборатория” Академии посетители и гости будут следить за обучением, процессом и приобретенными навыками будущих поваров и официантов.