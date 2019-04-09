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Армянские шахматисты в Исландии стартовали с победы


Армянские гроссмейстеры удачно стартовали на международном турнире в Рейкьявике.

Как передает «Арменпресс», в первом туре три представителя Армении: Сергей Мовсесян, Роберт Ованнисян и Тигран Петросян одержали победы.

Международный открытый турнир “Рейкьявик Gamma” проводится по швейцарской системе и состоит из 9 туров. В турнире принимают участие 150 шахматистов. Он завершится 16-го апреля.




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