Миссия ОБСЕ проведет мониторинг на границе Арцаха и Азербайджана

10 апреля, согласно достигнутой с властями Республики Арцах договоренности, миссия ОБСЕ проведет плановый мониторинг режима прекращения огня на границе Арцаха и Азербайджана в направлении Аскеранского района, на участке восточнее Акны. Об этом «Арменпресс» сообщили в пресс-службе МИД Арцаха.

С позиций Армии обороны Республики Арцах наблюдение будут осуществлять личный представитель Действующего председателя ОБСЕ - посол Анджей Каспшик, его полевые помощники: Огнен Йович (Босния и Герцеговина) и Михаил Олару (Молдова), а также представитель Группы планирования высокого уровня ОБСЕ, полковник Юрий Дудченко (Россия).

Власти Республики Арцах выразили готовность содействовать проведению мониторинга и обеспечить безопасность членов миссии ОБСЕ.