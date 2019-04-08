В случае навязанной нам войны мы принудим противника к миру: Пашинян

Армения не собирается начинать военные действия, но если кто-нибудь пойдет на такой шаг, то Армения принудит его к миру. Как сообщает Арменпресс, об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян в беседе с журналистами в Национальном Собрании. Коснувшись недавней встречи с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, Никол Пашинян отметил, что она прошла в конструктивной атмосфере.

“В совместном заявлении сопредседателей и министров иностранных дел Армении и Азербайджана говорится, что встреча прошла в конструктивной атмосфере. Была достигнута договоренность о поддержании и укреплении режима прекращения огня. Есть ли вероятность, что мы нарушим это соглашение? Нет, такой вероятности нет. Но если вдруг кто-то нарушит эту договоренность, это не значит, что мы не будем защищаться”, - сказал Никол Пашинян.

По просьбе журналистов Никол Пашинян коснулся заявления министра обороны Армении Давида Тонояна о том, что принципа «территории ради мира» не будет. Министр Тоноян переформулировал это в «новую войну за новые территории».

«Мы говорим: не пугайте нас войной, потому что мы не боимся войны. В заявлении министра обороны нет ничего нелогичного, тем более деструктивного. Если кто-то начнет войну против нас, он думает, что Армения сдастся? Конечно, нет. Мы говорим, что являемся сторонниками номер один того, чтобы карабахская проблема была решена мирным путем, и мы сказали, что сделаем все возможное, чтобы продвигать мирную повестку. И если мы постоянно говорим о мирной повестке, то пусть не создается впечатление, что мы боимся угрозы войны. Мы должны бояться угрозы войны столько же, сколько и Азербайджан, а также регион в целом. В случае навязанной нам войны мы принудим к миру. Мы не собираемся начинать военные действия, но если кто-то начнет военную операцию против нас, мы принудим его к миру», - сказал Никол Пашинян.