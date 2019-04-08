Представление Карена Казаряна диверсантом и лишение свободы на 20 лет - очередной цинизм Азербайджана: Выступление Наиры Зограбян в ПАСЕ

На начавшейся 8 апреля весенней сессии ПАСЕ Наира Зограбян говорила о гражданине Армении Карене Казаряне, которого азербайджанский суд приговорил к 20 годам лишения свободы. Как сообщает «Арменпресс», Зограбян сказала, что произошедшее в отношении Карена является циничным вызовом всему цивилизованному миру и обусловлено исключительно армянским происхождением Карена. Зограбян призвала международные правозащитные структуры немедленно предпринять все необходимые шаги для защиты безопасности и прав Карена Казаряна. “Демократический” суд Азербайджана, члена Совета Европы, в ускоренном порядке 27 февраля приговорил к 20 годам лишения свободы гражданина Армении из армянской деревни Бердаван Карена Казаряна, который в июне, заблудившись в приграничной с Азербайджаном, случайно оказался на азербайджанской территории. Молодой человек сразу же был квалифицирован Азербайджаном как член армянской диверсионно-разведывательной группы и был обвинен по нескольким статьям Уголовного кодекса Азербайджана. Уважаемые коллеги, то, что представляет азербайджанская пропаганда - наглая ложь. Карен Казарян не служил в армии и не мог служить, потому что имел проблемы со здоровьем, в том числе и с психическим здоровьем”,-сказала Наира Зограбян. По ее словам, представление плененного юноши членом диверсионно-разведывательной группы - очередной цинизм Азербайджана.

По ее словам, очевидно одно: приговор, вынесенный в отношении Карена Казаряна, обусловлено исключительно армянским происхождением Карена. “То, что продолжает делать член СЕ Азербайджан, является позорным нарушением многочисленных международных конвенций и гуманитарных обязательств. Произошедшее я считаю наглым вызовом цивилизованному миру, международным правозащитным структурам, нашей Ассамблее, комиссии ООН по правам человека, Красному Кресту и призываю все эти структуры и Комиссара СЕ по правам человека незамедлительно предпринять все необходимые шаги для защиты безопасности и прав Карена Казаряна. Потому что мы видели и знаем, как обращаются с пленниками в “демократическом” Азербайджане. Я не буду сейчас говорить о тех ужасных пытках, которым подверглись многочисленные армянские пленные, чтобы еще раз не разбередить незаживающие раны их родных”, - сказала Наира Зограбян.

Она представила решение властей Арцаха, согласно которому освобожден азербайджанский военнослужащий, отбывающий свое наказание.

“Это в очередной раз свидетельствует о приверженности армянской стороны международному гуманитарному праву и верховенству закона, на что глубоко наплевать Азербайджану. Армения приложит все возможные усилия для защиты прав гражданина Армении, и как депутат и гражданин, я ожидаю того же от нашей структуры и других правозащитных структур”, - добавила Наира Зограбян.