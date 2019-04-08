Дорога, ведущая вперед - зеленые технологии: Армен Саркисян принял участие в ежегодной глобальной встрече Horasis

Находящийся с рабочим визитом в Португалии Президент Республики Армения Армен Саркисян принял участие в ежегодной глобальной встрече аналитического центра Horasis, которая является крупнейшим ежегодным мероприятием центра. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по связям с общественностью аппарата президента Армении. Президент Армен Саркисян в рамках обсуждения по теме“Формируя будущее” выступил с докладом.

Участники обсуждения говорили о вызовах современного мира и вариантах их решений. Президент Армен Саркисян отметил, что каждая страна по-своему подходит к решению возникающих проблем. “В случае с Арменией формулировка очень проста. Малое – красиво. И малое может быть очень успешным, учитывая то, что происходит сегодня в мире”.

Президент республики коснулся четвертой индустриальной революции, отметив, что мы имеем дело с постоянной революцией и длительным процессом эволюционного развития. “Огромное количество научных новинок и технологических достижений, совмещенных с тем большим числом людей, которые вовлечены в стартапы и другие инновационные процессы, говорят о том, что эти процессы будут очень динамичными и драматичными. В ближайшее время мы станем свидетелями того, как вырастут объемы квантового моделирования, управления новыми технологиями и большой информацией, и, конечно, в апогее всего этого будет искусственный интеллект, который, думаю, будет применяться везде”, - отметил Саргсян.

Президент уверен, что не надо бояться искусственного интеллекта. “Это та же история, что и 30 - 40 лет назад, когда люди боялись информационных технологий, думая что с появлением компьютеров они потеряют работу. Но нет, благодаря искусственному интеллекту будут созданы новые рабочие места. Изменятся, только качеством и вид деятельности людей. Мы движемся к более инновационному миру”, - подчеркнул он.

Армен Саркисян отметил, что эта революция происходит не только в экономике и технологиях, но и в нашем человеческом поведении. “Это совершенно новый мир, который я называю квантовым”.

Одной из важных тем обсуждения стали климатические изменения и ущерб, наносимый деятельностью человека окружающей среде. “Мы должны говорить не о климатических изменениях, а о том ущербе, который наносим природе. Действительность в том, что мир предпринимает шаги для борьбы с этой ситуацией. Дорога, ведущая вперед - зеленые технологии, возобновляемая энергетика, гидроэнергия, ветер, солнечная энергия. Однако даже в случае самого хорошего сценария от нас потребуются десятилетия, чтобы отойти от нашего прошлого, которое было абсолютно черным, поскольку мы сжигали уголь, перейдем на зеленое будущее”,- сказал президент Саргсян. Он отметил, что для урегулирования этой проблемы необходимы правильные технологии, политическая воля и инвестиции, а также коллективная ответственность. “Мы должны серьезно взглянуть на существующую реальность, должны приложить огромные, многонациональные усилия по всему миру, чтобы иметь зеленое будущее”, - отметил он.

В конце речи Президент Саркисян коснулся роли и значения технологических достижений в нашей жизни. Он выразил уверенность, что они драматически изменят наше социальное и политическое поведение. “Много людей будет иметь влияние в политике, просто используя свое электронное оборудование, делая записи в “Твиттере”и “Фейсбуке”. Это новый способ заниматься политикой. Мы сталкиваемся с совершенно новым миром, где голоса отдельных лиц будут услышаны очень громко, и они будут оказувать серьезное влияние на принятие решений”,- заявил Армен Саркисян.