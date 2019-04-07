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Армен Саркисян считает: формула успеха иорданских армян в том, что они стопроцентные иорданцы и стопроцентные армяне


Находясь в Иордании с рабочим визитом, президент Армении Армен Саркисян 6 апреля встретился  с представителями армянской  диаспоры.

«Тот факт, что мы  рассеяны  по всему – пожалуй, не недостаток, а преимущество, поскольку  мы  один из тех немногих народов, которые могут утверждать: мы  небольшое  государство, но мировая нация», - сказал президент.

По словам президента, мы  все – армяне  и обязаны  служить нашей  родине.

«Армянская диаспора  Иордании полностью интегрирована в жизнь страны. И это весьма  существенно. Во всех общинах мы  должны  следовать примеру  великого Шарля Азнавура, который  говорил: я  стопроцентный  армянин  и стопроцентный француз.  Эта  та  модель, которой  должен руководствоваться каждый  представитель диаспоры.  Быть интегрированными в  общество, быть  стопроцентными  иорданцами и стопроцентными армянами – вот формула успеха», - сказал он.

Отметив, что королевская семья  Иордании исторически всегда  поддерживала и тепло относилась к  армянам, президент Армении  сказал, что яркое  доказательство тому – его встреча с Королем Иордании Абдаллой Вторым Ибн Аль-Хусейном Аль-Хашими.

«У  нас была  очень теплая беседа. Мы  говорили  об истории наших народов, об отношениях наших государств. Мы  отметили, что  у  нас много общего:  не богатые  природными ресурсами, Армения  и Иордания высоко ценят ресурс человеческий  », - сказал президент РА.

Он отметил, что в   21-м веке самая большая ценность – человек творческий.

«Я уверен, что 21-й век станет веком армян, ибо мы  созидающий, творческий  народ, наш путь – сила мысли», - сказал Армен Саркисян.

Президент Армении также сообщил  собравшимся, что  он пригласил Короля Иордании Абдаллу Второго Ибн Аль-Хусейна Аль-Хашими посетить Армению.

 




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