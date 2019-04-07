Армен Саркисян считает: формула успеха иорданских армян в том, что они стопроцентные иорданцы и стопроцентные армяне

Находясь в Иордании с рабочим визитом, президент Армении Армен Саркисян 6 апреля встретился с представителями армянской диаспоры.

«Тот факт, что мы рассеяны по всему – пожалуй, не недостаток, а преимущество, поскольку мы один из тех немногих народов, которые могут утверждать: мы небольшое государство, но мировая нация», - сказал президент.

По словам президента, мы все – армяне и обязаны служить нашей родине.

«Армянская диаспора Иордании полностью интегрирована в жизнь страны. И это весьма существенно. Во всех общинах мы должны следовать примеру великого Шарля Азнавура, который говорил: я стопроцентный армянин и стопроцентный француз. Эта та модель, которой должен руководствоваться каждый представитель диаспоры. Быть интегрированными в общество, быть стопроцентными иорданцами и стопроцентными армянами – вот формула успеха», - сказал он.

Отметив, что королевская семья Иордании исторически всегда поддерживала и тепло относилась к армянам, президент Армении сказал, что яркое доказательство тому – его встреча с Королем Иордании Абдаллой Вторым Ибн Аль-Хусейном Аль-Хашими.

«У нас была очень теплая беседа. Мы говорили об истории наших народов, об отношениях наших государств. Мы отметили, что у нас много общего: не богатые природными ресурсами, Армения и Иордания высоко ценят ресурс человеческий », - сказал президент РА.

Он отметил, что в 21-м веке самая большая ценность – человек творческий.

«Я уверен, что 21-й век станет веком армян, ибо мы созидающий, творческий народ, наш путь – сила мысли», - сказал Армен Саркисян.

Президент Армении также сообщил собравшимся, что он пригласил Короля Иордании Абдаллу Второго Ибн Аль-Хусейна Аль-Хашими посетить Армению.