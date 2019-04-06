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Миша из Арцаха, участник группы Меладзе, прошел в финал телепроекта «Голос. Дети»


В музыкальном конкурсе "Голос Дети", который транслируется по Первому каналу в России, в группе  Валерия  Меладзе принимает участие Миша Григорян из Арцаха. Миша прошел в  финал телепроекта.

Как передает Арменпресс, Михаил Григорян, Андрей Калашов и Жан Маким исполнили песню Believer группы Imagine Dragons.МишаисполнилтакжепеснюБрунуМарса Versace on the Floor.

Михаил Григорян – член группы «Голоса Арцаха». В 2016г. он  представлял Армению в  конкурсе «Детская новая волна», где занял 3-е место. В 2017г. он также представлял Армению на Детском Евровидении и занял 6-е место.




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