Премьер-министру представлен ряд реализованных ЦБ и министерством финансов исследований

Премьер-министр Никол Пашинян посетил Учебно-исследовательский центр Центрального банка в Дилижане. Премьер-министру Николу Пашиняну и членам правительства был представлен ряд реализованных ЦБ и министерством финансов исследований.

Об этом Арменпресс сообщили в Управлении по связям с общественностью и СМИ аппарата премьер-министра РА.

Были представлены текущее состояние и перспективы развития рынка ценных бумаг, а также исследования и проекты по обеспечению финансовых вливаний с целью реализации инвестиционных, инфраструктурных программ, финансовой стабильности и макроэкономической политики.