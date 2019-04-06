Время в Ереване: 11:07:36,   6 Апрель

Премьер-министру представлен ряд реализованных ЦБ и министерством финансов исследований


Премьер-министр Никол Пашинян посетил Учебно-исследовательский центр Центрального банка в Дилижане. Премьер-министру Николу Пашиняну и членам правительства был представлен ряд реализованных ЦБ и министерством финансов исследований.

Об этом Арменпресс сообщили в Управлении по связям с общественностью и СМИ аппарата премьер-министра РА.

Были представлены текущее состояние и перспективы развития рынка ценных бумаг, а также исследования и проекты по обеспечению финансовых вливаний с целью реализации инвестиционных, инфраструктурных программ, финансовой стабильности и макроэкономической политики.




Последние новости

Все новости    

  Завтра



Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
Яндекс.Метрика
Страница конфигурации