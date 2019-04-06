Член национальной сборной Армении, нападающий Саркис Адамян стал автором великолепного голевого паса.

Как передает Арменпресс, в 28-м туре Бундеслиги «Ян Регенсбург» одержал победу над «Бохумом» со счетом 2:1.

Нападающий национальной сборной Армении Саркис Адамян был в стартовом составе, стал автором великолепного голевого паса и был заменен на 85 минуте.

По итогам этого тура «Ян Регенсбург» на 8 месте в турнирной таблице.