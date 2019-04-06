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Саркис Адамян стал автором великолепного голевого паса


Член национальной  сборной  Армении, нападающий  Саркис Адамян стал автором великолепного голевого паса.

Как  передает Арменпресс, в 28-м туре  Бундеслиги  «Ян Регенсбург» одержал победу над  «Бохумом» со счетом 2:1.

Нападающий   национальной  сборной  Армении  Саркис Адамян был в  стартовом составе, стал автором великолепного голевого паса и был заменен на 85 минуте.

По итогам этого тура  «Ян Регенсбург» на 8 месте  в турнирной  таблице.




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