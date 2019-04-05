В Киеве почтили память погибших в апрельской войне 2016 года

Поминальная молитва, возложение цветов и зажжения свечей — в Киеве почтили память погибших в апрельской войне, об этом сообщает AnalitikaUA.net.

У хачкара в центре Киева, состоялись мероприятия в память о погибших в апрельской войне 2016 года.

Почтить память погибших пришли — новоназначенный посол РА в Украине Тигран Сейранян, замглавы Союза армян Украины Давид Мкртчян и Армен Варданян, глава Киевской армянской общины Норик Геворгян, служители армянской церкви, известные общественные деятели и представители Гражданской платформы «Армяне Украины».

После совершения церковного обряда, новоназначенный посол Тигран Сейранян обратился к представителям СМИ и армянской общины.

Издание отмечает, что мероприятия состоялись по инициативе Союза армянской молодежи Украины.

Как известно, Союз армян Украины под руководством Вилена Шатворяна стал единственной всеукраинской организацией, которая объединяет все действующие в стране армянские организации.