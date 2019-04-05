Итальянские парламентарии обещали приложить последовательные усилия по ратификации соглашения Армения-ЕС

Председатель Национального Собрания Армении Арарат Мирзоян принял 5 апреля принял посетившую Армению с ознакомительным визитом представительную парламентскую делегацию Италии, состоящую из членов Сената и Палаты депутатов.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе НС Армении, приветствуя итальянских коллег в парламенте, руководитель законодательного органа оценил сформировавшиеся между двумя народами вековые отношения, основанные на общих исторических, культурных и политических ценностях.

А.Мирзоян представил гостям отмеченные в последнее время в Армении развития, оцененные международным сообществом как свободные, справедливые и демократические парламентские выборы, сформированную в итоге последних повестку дня приоритетов законодательного органа. “Внеочередные парламентские выборы явились последним шагом революционного процесса, начавшегося с целью укрепления в стране демократии”, - отметил председатель НС.

Он подчеркнул активное сотрудничество между двумя странами с парламентским правлением, взаимные визиты, обмен опытом и роль парламентской дипломатии.

Обратившись к внешнеполитической повестке Армении, глава парламента подчеркнул, какая важность придается нашей страной интеграции с европейским регионом. В этом контексте он оценил ратификацию Соглашения о всеобъемлющем и расширенном партнерстве РА – ЕС, выразив надежду, что после визита итальянские партнеры в своем парламенте придадут новый импульс этому процессу.

А.Мирзоян привлек внимание гостей к необходимости признания Геноцида армян, отметив, что только осуждением подобных преступлений возможно предупреждение таких злодеяний против человечества.

От имени делегации поблагодарив за теплый прием, член Комиссии по внешним отношениям Палаты депутатов Маурицио Лупи отметил, что для их группы, представляющей все фракции парламента, данный визит – хорошая возможность непосредственно ознакомиться не только с политическими процессами в Армении, но и с вековым историко-культурным наследием христианского армянского народа. По его словам, это в свою очередь всемерно посодействует дальнейшему развитию традиционных связей, придаст новый импульс армяно-итальянскому сотрудничеству.

По мнению Маурицио Лупи, они следили за революционными процессами в Армении, в итоге которых создавшиеся новые реалии открыли широкие перспективы развития. Он заверил, что как ратификация Соглашения о всеобъемлющем и расширенном партнерстве РА – ЕС, так и признание Сенатом и Палатой депутатов Геноцида армян – среди повесточных вопросов и их усилия в этом направлении будут последовательными.

На встрече свои точки зрения изложили представители всех фракций парламента Италии.