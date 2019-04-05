Двое армянских боксеров вышли в полуфинал международного турнира
Армянские боксеры на международном турнире продолжают успешные выступления.
Как передает «Арменпресс», на проходящем в Анапе молодежном турнире памяти Николая Павлюкова двое представителей Армении вышли в полуфинал, как минимум, обеспечив бронзовые медали.
В четвертьфинале победу одержали Рудольф Гарбоян (49 кг) и Рафаэль Оганесян (75 кг).
Армянские боксеры выступают под руководством старшего тренера молодежной сборной Карена Агамаляна и тренера Гарика Багдасаряна.
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