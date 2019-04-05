Британский рок-музыкант, бывший участник группы Black Sabbath Оззи Осборн отложил мировое турне на год из-за травмы, полученной при падении в своем доме в Лос-Анджелесе. Об этом сообщается на его официальной странице в Facebook.

Концерты были перенесены на 2020 год. "Словами не описать, как я расстроен, зол и подавлен из-за того, что не могу отправиться в тур прямо сейчас.Просто знайте, что с каждым днем мне становится лучше. Я полностью восстановлюсь. Я закончу свой тур. Я вернусь!" - приводятся слова Осборна, сообщает Арменпресс со ссылкой на Lenta.ru.

Как отмечается, музыкант будет находиться в Лос-Анджелесе под присмотром врача.

В феврале сообщалось, что музыкант отменил из-за пневмонии концерты в Австралии, Новой Зеландии и Японии в рамках прощального международного турне No More Tours II ("Никаких больше туров II").