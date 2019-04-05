Экстренное заседание Совбеза ООН по Ливии пройдет в пятницу

Экстренное заседание Совета Безопасности (СБ) ООН по ситуации в Ливии пройдет в пятницу в 15:00 (22:00 мск). Об этом в четверг сообщило представительство Великобритании при ООН на своей странице в Twitter.

"Великобритания созвала экстренное заседание Совета Безопасности ООН в закрытом режиме завтра, в пятницу, в 15:00. Глава Миссии ООН по поддержке в Ливии (МООНПЛ) Гасан Саламе сообщит членам СБ ООН о текущей ситуации", - отмечено в сообщении,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

В четверг командующий Ливийской национальной армией (ЛНА) фельдмаршал Халифа Хафтар отдал своим войскам приказ начать наступление на столицу, пообещав выдворить из нее все незаконные вооруженные группировки. При этом он указал, что ЛНА таким образом "откликнулась на призыв народа" Триполи. Премьер Правительства национального согласия (ПНС) Ливии Фаиз Сарадж в свою очередь отдал приказ всем подконтрольным ему воинским подразделениям находиться в полной боевой готовности, санкционировав при этом удары авиации для "защиты гражданского населения и жизненно важных объектов".

В данный момент генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш находится в Триполи, где провел встречи с представителями властей страны. Он призвал все стороны конфликта прекратить военную эскалацию.