СМИ: король Марокко возглавил рейтинг самых состоятельных монархов Африки

Король Марокко Мухаммед VI назван самым богатым монархом Африки. По итогам списка суверенов континента с самыми значительными состояниями, составленного южноафриканским экономическим изданием Business Insider South Africa, названа первая тройка, которые в сумме "стоят" 89 млрд рандов ($6,3 млрд), сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Мухаммед VI, который правит Марокко, в списке Forbes оценивается в 81 млрд рандов ($5,7 млрд). Его богатство основано, в первую очередь, на удачных инвестициях. Король, в частности, контролирует марокканскую холдинговую компанию Societe Nationale d’Investissement, активы которой превышают 141 млрд рандов ($10 млрд).

Марокканскому монарху также принадлежат расположенные в его стране одни из крупнейших в мире месторождения фосфатов. Кроме того, значительные доходы монарху приносят капиталовложения в сферы финансов, горнодобывающей промышленности, телекоммуникаций и в торговлю.

Вторую позицию в рейтинге занял традиционный правитель королевства Угбо, города в штате Ондо на северо-западе Нигерии, - Фредрик Обатеру Акинрутан. Его состояние, по оценкам, достигает 4,2 млрд рандов ($300 млн). Основу благосостояния нигерийского монарха составляют капиталовложения в нефтедобывающую промышленность. Он стал основателем компании Obat Oil - одной из крупнейших частных нефтяных фирм Нигерии. Нигерия лидирует в Африке по объемам добычи нефти - 1,8 млн баррелей в сутки.

Акинрутану принадлежит построенный на заказ в 2012 году Rolls-Royce, идентичный тому, который имеется в распоряжении британской королевы Елизаветы II. В 2014 году властитель королевства Угбо объявил о приобретении наручных часов стоимостью 14 млн рандов ($1 млн). Он также считается первым представителем черной расы, купившим Bentley 2014 года выпуска.

Замыкает тройку абсолютный монарх Мсвати III. Он правит Королевством Эсватини, которое до недавнего времени именовалось Королевство Свазиленд. Состояние этого суверена оценивается в 2,8 млрд рандов ($200 млн) и формируется за счет доходов от инвестиций.

50-летний король прославился в основном своими свадьбами - у него несколько жен и просто избранниц, каждой из которых он дарит особняк, а также дорогие автомобили. На содержание его двора из госбюджета ежегодно выделяется немалая сумма, в 2014 году она составила 861 млн рандов (более $60 млн). На полувековой юбилей король получил за счет бюджета самолет и аэропорт стоимостью 2,6 млрд рандов ($180 млн).