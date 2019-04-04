В МИД Ирана заявили, что Тегеран никогда не возлагал больших надежд на европейские страны
Иран никогда серьезно не надеялся на государства Европы при выполнении ими Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе и придавал большее значение развитию отношений со своими традиционными партнерами, в том числе Россией и Китаем. Об этом, как сообщило в четверг агентство IRNA, заявил министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф, передает Арменпресс.
"Тегеран никогда не возлагал больших надежд на европейцев [в плане выполнения ими соглашения по иранской ядерной программе]", - сказал глава иранского МИД. По словам Зарифа, в последнее время, особенно после выхода США из СВПД, "Иран фокусирует свое внимание на сотрудничестве с соседними странами, которые являются традиционными партнерами Тегерана и остаются рядом с ним в трудных ситуациях, такими как Россия, Китай, Турция и Ирак".
Европейские государства с самого начала рассматривали СВПД как большое достижение, однако, как считает иранский министр, "они, вероятно, не были достаточно сильны, чтобы защитить это соглашение". "Безусловно, у стран Европы не было таких возможностей, чтобы противостоять санкциям со стороны США", - добавил Зариф.