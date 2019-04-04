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Помпео: односторонние военные действия Турции в Сирии могут быть разрушительными


Госсекретарь США Майкл Помпео заявил в среду находящемуся с официальным визитом в Вашингтоне министру иностранных дел Турции Мевлюту Чавушоглу, что односторонние военные действия Анкары в Сирии могут иметь разрушительные последствия. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс, oб этом говорится в распространенном заявлении заместителя руководителя пресс-службы американского внешнеполитического ведомства Роберта Палладино.

Помпео и Чавушоглу встретились во время двухдневного совещания глав внешнеполитических ведомств стран - участниц НАТО. "Помпео выразил поддержку продолжающимся переговорам относительно северо-восточной части Сирии, предупредив о потенциально разрушительных последствиях односторонних военных действий Турции в регионе", - отметил дипломат.

Турция провела на территории Сирии уже две военные операции: "Щит Евфрата" и "Оливковая ветвь". В результате была создана буферная зона безопасности между пограничными городами Аазаз и Джараблус, а также оккупирован Африн.

 

 




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