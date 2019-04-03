Иранский бизнесмен заинтересован в организации ряда производств в Гегаркуникской области

Директор завода “Сепаханацетелени” Исламской Республики Иран ФахрадНасир НИА заинтересован в организации ряда производств в Гегаркуникской области.

По сообщению “Арменпресс”, об этом иранский бизнесмен подтвердил в ходе встречи с губернатором ГегаркуникаГнеломСаносяном. Как представил в начале встречи иранский бизнесмен, возглавляемый им завод занимается производством кислорода и азота и успешно сотрудничает с украинской организацией. ФахрадНасирНиа отметил, что он желает организовать подобное производство в Гегаркуникской области и считает необходимым заранее узнать о статусе соответствующих производственных территорий, возможностях организации производства, регламентах, связанных с импортом и экспортом, налоговых льготах для иностранных инвестиций и других подробностях. “Мы, помимо организации производства азота и кислорода, можем вместе с нашими организациями партнерами основать в вашей области производство пластиковых изделий, нержавеющих тар для молочных продуктов, контейнеров для минеральных вод, асфальта, текстильных изделий, построить близ озера Севан зоны отдыха. Но до этого мы должны понять, с какой производственной средой, с какими тонкостями, трудностями имеем дело, какую поддержку можем получить от правительства Армении, какие взаимные интересы мы можем иметь с задействованием перечисленных мною производств. Откровенно говоря, мы и в Армении, и в Азербайджане ранее пытались реализовать инвестиционные производственные программы, однако столкнулись с многочисленными трудностями. Сейчас, когда благодаря революции, произошедшей год назад в Армении улучшилась инвестиционная среда, мы вновь решили сотрудничать с вами и перейти к делу”, - отметил иранский бизнесмен.

Губернатор Гнел Саносян, в свою очередь, отметил, что все инвестиционные предприятия иранского работодателя в установленном законом порядке будут защищены и получат достаточную поддержку.

Хосров Хлгатян

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