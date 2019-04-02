Гарегин II попросил посредничества патриарха Кирилла в освобождении осужденного в Азербайджане Карена Казаряна

Верховный Патриарх и Католикос Всех Армян Гарегин II на встрече с патриархом Московским и всея Руси Кириллом попросил его посредничества в освобождении осужденного в Азербайджане на длительное тюремное заключение Карена Казаряна.

Как сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА новости, встреча прошла во вторник в Даниловской резиденции патриарха Кирилла.

"Желаем обратить ваше внимание также на следующий инцидент. Недавно на 20-летнее заключение был осужден еще летом в неизвестных обстоятельствах оказавшийся на территории Азербайджана житель деревни Бердаван в Тавушской области Армении Карен Казарян, который имеет психические проблемы", - сказал армянский духовный лидер.

По его словам, судебное решение в отношении Казаряна было принято с очевидным нарушением прав человека.

"В этом вопросе - имея в виду наш предыдущий опыт как духовных лидеров - обращаемся к вашему святейшеству о посредничестве перед духовными и светскими властями Азербайджана для возвращения молодого человека семье в соответствии с международными обязательствами", - сказал Гарегин II.

Духовный лидер армян также поблагодарил патриарха за его "важную роль как предстоятеля Русской православной церкви в организации трехсторонних встреч духовных лидеров с целью содействия мирному урегулированию карабахского конфликта".

"Исключительно мирное урегулирование нагорно-карабахского конфликта существенно для сохранения мира и стабильности в регионе. Для разрешения проблемы первостепенную важность имеет установление способствующей миру атмосферы, в том числе проведение мероприятий по укреплению взаимного доверия и уменьшению воинствующей риторики. Власти, народ Армении тверды в своем волеизъявлении и стремлению к миру и солидарности, однако этот путь не может быть односторонним", - добавил Гарегин II.