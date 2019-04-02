Группа армянских инвесторов из диаспоры представила премьер-министру различные инвестиционные проекты

Премьер-министр Никол Пашинян принял группу армянских инвесторов из диаспоры во главе с председателем Республиканского союза работодателей Армении Гагиком Макаряном.

Как сообщили Арменпресс в Департаменте информации и по связям с общественностью аппарата премьер-министра Армении, Никол Пашинян подчеркнул важность встреч с инвесторами и улучшения предпринимательской среды, обсуждения различных инвестиционных проектов. Премьер-министр отметил, что они дают хорошую возможность членам правительства выслушать поднятые предпринимателями вопросы, проблемы и предложения.

Гагик Макарян сообщил, что в ближайшее время в Армению приедут воодушевленные происходящими в Армении событиями новые группы инвесторов, которые в условиях улучшения предпринимательской среды заинтересованы в реализации инвестиционных программ в различных сферах нашей страны. По его словам, позиции Армении среди инвесторов укрепляются, и это хорошая возможность для привлечения новых инвестиций.

Затем инвесторы представили премьер-министру инвестиционные проекты в сферах энергетики, строительства и новейших технологий. Состоялось обсуждение представленных проектов.

Никол Пашинян отметил, что правительство Армении приветствует инициативы предпринимателей и в рамках своего инструментария готово оказать помощь в реализации инвестиционных программ. Премьер-министр также предложил, в частности, ознакомиться с представленными правительством инвестиционными пакетами в энергетической сфере и, при возможности, принять участие в их конкурсах.

Инвесторы отметили, что они приветствуют политику возглавляемого Николом Пашиняном правительства и шаги по улучшению предпринимательской среды, выразив уверенность, что они не только будут способствовать привлечению иностранных инвесторов, но и консолидации потенциала армянских предпринимателей диаспоры на родине.