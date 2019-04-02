Татев Абраамян стала вице-чемпионкой США по шахматам среди женщин

В городе Сент-Луис завершились женский и мужской чемпионаты США, в которых участвовали также три шахматиста армянского происхождения.

Как передает «Арменпресс», среди участников женского первенства была Татев Абрамян, а в мужском турнире принимали участие Самуэль Севян и Варужан Акопян. Лучший результат среди наших соотечественников показала Татев Абраамян, которая набрала 7.5 очков и завоевала серебряную медаль. Чемпионкой стала Ю Дженифер.

Мужской турнир набрал сильный состав. В числе участников были: Фабиано Каруана, Хикару Накамура, Уэсли Со, Леньер Домингес и Сэм Шанкланд. Титул чемпиона США завоевал Хикару Накамура, Лениер Домингес и Фабиано Каруана поделили 2-3 места. В турнире удачно выступил Самуэль Севян, который вместе с Уэсли Со разделил 4-5 места. Варужан Акопян выступил ниже своих возможностей и занял лишь 9-е место.