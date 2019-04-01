Папа Римский рассказал о своих музыкальных предпочтениях

Папа Римский Франциск для того, чтобы отдохнуть в свободное время, слушает классическую музыку и читает. Соответствующее заявление понтифик сделал в интервью испанскому телеканалу Sexta.

У понтифика поинтересовались, хорошо ли он спит. "Как убитый, - поделился он. - В 22:00 я выключаю свет, а в 04:00 поднимаюсь. Я сплю эти шесть часов, а потом во второй половине дня у меня на 30-40 минут послеобеденный сон". Как рассказал Франциск, чтобы "отключиться" от насущных проблем, он "слушает классическую музыку" и читает,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Понтифик также признался, что у него нет ни социальных сетей, "ни мобильного телефона". "Однажды мне его подарили, но по прошествии месяца я его вернул", - отметил Папа Римский. Комментируя влияние соцсетей, понтифик выразил мнение, что они "являются прогрессом", но могут становиться "источником отчуждения" и "большого количества необъективных новостей, которые создают очень сильную путаницу".