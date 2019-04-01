Армен Саркисян с рабочим визитом выехал в Арцах
Президент Республики Армения Армен Саркисян 1 апреля с двухдневным рабочим визитом выехал в Республику Арцах.
Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по связям с общественностью администрации президента Армении.
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