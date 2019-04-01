Пашинян уверяет, что на встрече с Президентом Азербайджана в Вене он обсудил вопрос участия Арцаха в переговорах

Премьер-министр Армении Никол Пашинян представил новые подробности встречи с Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в Вене. Как передает «Арменпресс», премьер-министр Армении в прямом эфире в Facebook, касаясь комментариев азербайджанской стороны, вновь обратился ко встрече с президентом Азербайджана.

“После встречи с президентом Азербайджана в Вене я уже на встрече с армянской общиной сказал, что положительно оцениваю эту встречу, и также сказал, что очень важно, чтобы мы в логику этих встреч ввели новую культуру, когда после встреч не ищем победителей и проигравших. И, на мой взгляд, очень важно, чтобы после встречи стороны в своих комментариях, в первую очередь, по возможности, руководствовались бы такой логикой, чтобы не ставить противоположную сторону в плохое положение, а на 100% оставаться верным истине и духу логики переговоров. Вообще, я это считаю очень важным, в ходе нашей встречи я поднимал этот вопрос, потому что есть такая очень простая техническая и практическая проблема. Представьте, что главы двух стран, предположительно, серьезные люди, встречаются и два часа, час, полчаса, несущественно сколько, говорят, обсуждают, и после встречи звучат заявления, которые диаметрально отличаются друг от друга. Согласитесь, что это очень серьезная проблема и вообще ставит под вопрос всю серьезность процесса. В этом плане для нас крайне важно оставаться максимально корректным, в рамках логики переговоров. И, по сути, в этом причина того, что за встречей следуют совместные заявления, в данном случае совместное заявление Минской группы ОБСЕ и министров иностранных дел двух стран, которое, в целом, подчеркивает логику разговора, то, что стороны смогли согласовать как текст”, - добавил премьер-министр.

Он добавил, что поскольку в последние дни азербайджанская сторона выступает с заявлениями, выходящими за рамки совместного заявления, он считает необходимым внести несколько разъяснений, привлекая внимание всех к тому факту, что для того, чтобы сделать переговоры более эффективными, нужно каким-то образом забыть старые и повторяющиеся тексты, которые уже показали свою неэффективность. По его словам, нужно руководствоваться новыми подходами и в переговорном процессе, и это то, что предлагает сегодня Армения.

По его словам, в заявлениях азербайджанской стороны относительно переговорного процесса есть старые, инерционные тексты, не отражающие ту новую атмосферу, которая есть в переговорах. “Я думаю, что у нас новая атмосфера, новая ситуация в переговорах, новые перспективы и новое понимание, и непонятно, почему азербайджанская сторона должна избегать или бояться принятия этих истин. Эти истины не означают победу или поражение одной из сторон. Если Карабах будет включен в переговоры, будет ли это поражением азербайджанской стороны, конечно, нет, поскольку не может быть результативных переговоров, которые могут привести к урегулированию, если какая-либо сторона, имеющая существенное влияние на переговорный процесс или урегулирование конфликта в целом, остается вне переговорного процесса. Я увидел необходимость в этих комментариях, ознакомившись с некоторыми комментариями наших коллег из Азербайджана. Я не хочу давать какой-либо оценки этим комментариям, просто хочу, чтобы мы оставались в рамках договоренностей, достигнутых в ходе наших встреч, а эти рамки зафиксированы в совместном заявлении сопредседателей Минской группы и министров иностранных дел двух стран”, - заключил Пашинян.

Полный текст обращения премьер-министра в Facebook на армянском языке можете прочитать по адресу:

https://armenpress.am/arm/news/969644.html