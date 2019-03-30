Посол РА в США: безопасность населения Нагорного Карабаха — приоритет для Армении

Посол РА в США Варужан Нерсесян положительно оценил встречу Никола Пашиняна и Ильхама Алиева в Вене 29 марта.

Как передает Арменпресс, об этом он сказал в беседе с FoxNews.

«Встреча в Вене состоялась в атмосфере конструктивного диалога. Оба лидера подтвердили взятое обязательство вокруг договоренности в Душанбе. Наша общая оценка встречи положительная», - сказал он.

Нерсесян отметил, что с первых встреч Пашиняна и Алиева в основном сохранялся режим перемирия, благодаря чему был относительно самый спокойный период.

«Несмотря на постоянные агрессивные заявления азербайджанской стороны, установившийся на линии соприкосновения относительно спокойный период создал необходимую атмосферу для официальной встречи лидеров под эгидой сопредседателей Минской группы ОБСЕ. Армения неизменно содействовала предложениям посредников по созданию атмосферы, способствующей миру, по внедрению механизмов снижения рисков и предотвращения инцидентов, по формированию доверия.

Безопасность населения и статус Нагорного Карабаха остаются основными приоритетами для армянской стороны», - сказал посол.

Состоявшаяся в Вене встреча Пашинян-Алиев - первая под эгидой сопредседателей Минской группы ОБСЕ. До этого состоялись три неофициальные встречи.

В 2018 году Никол Пашинян и Ильхам Алиев провели краткую беседу в Душанбе, в ходе которой была достигнута договоренность о снижении напряженности на границе и предотвращении инцидентов. После встречи глав двух государств по сей день между сторонами установленаоперативная связь.

Еще одна неофициальная встреча Пашиняна и Алиева состоялась также в декабре в Санкт-Петербурге в рамках неформальной встречи глав государств СНГ.

22 января 2019г., в ходе состоявшейся в Давосе полуторачасовой встречи между премьер-министром Армении НиколомПашиняном и Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, стороны обменялись мнениями о текущей ситуации в переговорном процессе по урегулированию нагорно-карабахского конфликта и дальнейших обсуждениях.