Формата «территории в обмен на мир» отныне не будет — встреча Тонояна с армянской диаспорой в Нью-Йорке

Находящийся с официальным визитом в США министр обороны Армении Давид Тоноян 29 марта встретился с представителями армянской общины в Нью-Йорке.

Как передает Арменпресс, «Голос Америки» сообщает, что на встрече обсуждались вопросы, касающиеся армянской армии.

«Как министр обороны я говорю, что формата «территории в обмен на мир» отныне не будет, я его перефразировал - «новая война – новые территории», - заявил министр,

Он отметил также, что мы односторонне не будем ничего уступать, но возможны компромиссы.

Министр подчеркнул, что Армения увеличит число наступательных подразделений.

«Мы избавимся от этой окопной ситуации, постоянного оборонного состояния. Мы увеличим число тех подразделений, которые могут перенести военные действия на территорию противника», – отметил Тоноян.

Он рассказал о проводимых в армии программах и возможной роли диаспоры – в основном в виде пожертвований.

»Самая нелюбимая в ВС и лично для меня проблема – это пожертвования. Я приучаю военнослужащих не просить, не бояться», - сказал он.

«Неизбежно: они молоды, в руках оружие, условия – чисто экономические, в данный момент невозможно достичь другой ситуации», - сказал он, отметив важность борьбы с криминальными нравами в армии, одно из которых мы отметили недавно в Мегри.

Тоноян подчеркнул также необходимость увеличения женского состава и повышения роли женщин в армии.

По окончании состоялась церемония награждения фонда «Армянский раненый солдат» - в качестве символической признательности за помощь армянским солдатам из США.