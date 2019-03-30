Католикос Арам I освятил церковь Святых Сорока Мучеников в Алеппо

Католикос Великого Дома Киликийского Арам I освятил Кафедральный Собор Святых Сорока Мучеников Армянской Апостольской церкви в Алеппо.

Как передает Арменпресс, церемония освящения началась с раннего утра. В своем обращении к верующим Католикос Арам I отметил, что освящение церкви имеет историческое и символическое значение.

«Другие пытались убить веру в нашем народе, но мы своим единением доказали, что ничто не может сломить и победить нас в нашей вере.

Другие совершили геноцид в отношении нашего народа, но им тоже не удалось победить нас. Сегодня наш народ переживает возрождение. Сегодня у нас есть свободная, независимая Армения, хоть и на небольшом островке былой исторической территории. Но мы должны стремиться к Армении нашей мечты», - сказал Католикос Арам I.

Он подчеркнул, что мы должны всячески содействовать восстановлению сирийской армянской диаспоры под предводительством Католикосата Великого Дома Киликийского.

29 марта Католикос Великого Дома Киликийского Арам I прибыл в Сирии с патриаршим визитом с целью освятить Кафедральный Собор Святых Сорока Мучеников Армянской Апостольской церкви в Алеппо.

Церковь Сорока Мучеников — армянская церковь в Алеппо, построенная в честь сорока Севастийских мучеников. Церковь расположена в христианском квартале Дждейде.

По некоторым данным храм построен к 1429 году. Впервые упоминается в 1476 году в книге «Деяние Святой Библии», написанной отцом Меликсетом. С XV века является кафедральным собором Берийской епархии.

Церковь была подорвана боевиками «Исламского государства» (террористическая организация, запрещенная в России и ряде других государств) в апреле 2015 года, они заложили взрывчатку в прорытые под фундаментом подземные тоннели.

Восстановление Церкви сорока мучеников финансируется за счет пожертвований верующих армянской общины Алеппо. Не менее 150 тысяч человек внесли свой вклад в восстановление святыни. Планируется, что первая служба в храме пройдет уже в конце марта – начале апреля.