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Католикос Арам I освятил церковь Святых Сорока Мучеников в Алеппо


Католикос  Великого Дома  Киликийского  Арам  I  освятил Кафедральный Собор  Святых Сорока Мучеников    Армянской Апостольской церкви в Алеппо.

Как  передает Арменпресс, церемония  освящения началась с  раннего утра. В  своем обращении к  верующим  Католикос  Арам  I   отметил, что  освящение  церкви имеет историческое и символическое  значение.

«Другие  пытались  убить веру  в  нашем народе, но мы  своим единением доказали, что ничто не  может сломить и победить нас в  нашей  вере.

Другие   совершили геноцид  в отношении нашего народа, но им тоже  не  удалось победить нас. Сегодня  наш народ переживает возрождение. Сегодня  у  нас есть свободная, независимая Армения, хоть и на небольшом островке  былой  исторической  территории. Но мы  должны  стремиться к Армении нашей  мечты», - сказал Католикос Арам  I. 

Он подчеркнул, что мы  должны  всячески содействовать восстановлению  сирийской  армянской  диаспоры  под предводительством Католикосата Великого Дома  Киликийского.

29 марта  Католикос  Великого Дома  Киликийского  Арам  I   прибыл в  Сирии с  патриаршим визитом с целью освятить Кафедральный Собор  Святых Сорока Мучеников    Армянской Апостольской церкви в Алеппо.

Церковь Сорока Мучеников — армянская церковь в Алеппо, построенная в честь сорока Севастийских мучеников. Церковь расположена в христианском квартале Дждейде.

По некоторым данным храм построен к 1429 году. Впервые упоминается в 1476 году в книге «Деяние Святой Библии», написанной отцом Меликсетом. С XV века является кафедральным собором Берийской епархии.

Церковь была подорвана боевиками «Исламского государства» (террористическая организация, запрещенная в России и ряде других государств) в апреле 2015 года, они заложили взрывчатку в прорытые под фундаментом подземные тоннели.

Восстановление Церкви сорока мучеников финансируется за счет пожертвований верующих армянской общины Алеппо. Не менее 150 тысяч человек внесли свой вклад в восстановление святыни. Планируется, что первая служба в храме пройдет уже в конце марта – начале апреля.

 




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