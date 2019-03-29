Превратить Армению передовую страну развития науки и технологий: президент Армен Саркисян принял участие в международной конференции

Президент Республики Армении Армен Саркисян сегодня присутствовал на организованной в Ереване международной конференции "Эволюция и искусственный интеллект".

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе аппарата президента Армении, для участия в конференции в Армению прибыли передовые учёные и эксперты из разных стран мира, чтобы обсудить всемирные тенденции эволюции, научных и технологических открытий и стоящие перед наукой вызовы.

В своей речи на открытии Президент Республики подчеркнул важность проведения в Армении международной конференции, посвящённой науке и технологиям. Он отметил, что наша страна может стать ведущим и привлекательным центром науки, исследований и развития.

"Будущее нашей страны было и продолжит оставаться связанным с будущим мира, - сказал Президент Саркисян. - А будущее мира всё больше и больше движется к использованию инноваций, научных и технологических открытий в каждодневной жизни".

Президент сказал, что мир движется к стремительному развитию и практическому применению результатов науки и технологий. "Будущее мира и человечества будет зависеть от того, насколько эффективно и мирно, а также насколько быстро мы воспользуемся прогрессом и достижениями науки и техники, насколько эффективно сможем преобразовать науки и технологии для практического применения, - сказал Президент. - И с какой осторожностью мы будем это делать, поскольку делая в этом мире что-либо серьёзное с применением новых технологий, мы уже нанесли вред нашей планете.

Следовательно, нам нужно быть очень внимательными, что и как мы делаем.

Любое научное открытие может быть положительным и отрицательным, и мы это очень хорошо знаем. Начиная от молота, кончая ядерной энергией - все эти открытия могут служить человечеству, однако в то же время могут служить также уничтожению человечества".

Касаясь своего видения будущего нашей страны, Президент отметил, что оно связано также с будущим человечества. "Мы должны понимать, куда движется человечество, где будет человечество 20, 30, 40, 50 лет спустя, - сказал Армен Саркисян. - И мы, Армения, должны решить, какой будет наша роль в этом мире. Что мы собираемся производить, продавать, с кем собираемся торговать, будь то товары или идеи. И ваша конференция - важный шаг для обмена идеями о будущем. Я уверен, что будущее мира и Армении должно быть прочно связано с новыми технологиями: не только с теми технологиями, которые проявятся через 10-20 лет, а с теми, - которые мы имеем сегодня и которые разовьются завтра.

Мы должны много работать и заверять, что с точки зрения человеческого поведения мы движемся в ногу с миром, с наукой, технологиями.

Всё становится всё более и более интегрированным. Любой фермер в этом мире, чтобы быть эффективным должен использовать искусственный интеллект, новые лазерные технологии. Или любой врач должен также понимать в технологиях, потому что эффективность здравоохранения, в конце концов, будет связана также с искусственным интеллектом, цифровыми технологиями и новыми биологическими открытиями. Каждый учёный, который сегодня осуществляет фундаментальные исследования, в конце концов, хочет сделать своё открытие применимым не через 100 лет, а уже завтра. Когда отцы-основатели квантовой механики работали над квантовой механикой, они, конечно, думали об открытиях, понимании космоса, однако немногие из них могли представить, как велико будет применение их открытий. Однако сегодня всё иначе. Сегодня любой учёный думает о применении своего открытия.

Мы - в новом мире, следовательно, добро пожаловать в новый мир 21-ого века, где всё будет связано одно с другим. И по своему характеру со всем этим будет связана также Армения. Мы хотим быть лидером, гарантировать, что через 10-20 лет Армения будет одной из самых передовых стран мира. Это амбиции, мечты, однако мечта начинается с маленьких шагов. И одним из этих шагов является приглашение сюда всемирно известных учёных, которые являются лидерами в своих отраслях, в математическом моделировании, эволюции, искусственном интеллекте. Этот факт меня радует. Желаю успеха конференции".