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В Вене стартовала встреча глав МИД Армении и Азербайджана и сопредседателей Минской группы ОБСЕ


В Вене стартовала встреча глав МИД Армении и Азербайджана Зограба Мнацаканяна и Эльмара Мамедъярова и сопредседателей Минской группы ОБСЕ в преддверии завтрашнего саммита. Как сообщает Арменпресс, об этом написала на своей странице в Facebook пресс-секретарь МИД Армении Анна Нагдалян.

Отметим, что 29 марта в Вене под эгидой стран-сопредседателей Минской группы ОБСЕ состоится встреча премьер-министра Армении Никола Пашиняна и президента Азербайджана Ильхама Алиева.




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